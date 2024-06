Policijski helikopter konec tedna na pomoč pohodnikom, plezalcem, padalcu in dvema kravama RTV Slovenija Policijski helikopter je konec tedna na pomoč v gore in druge težko dostopne kraje poletel kar osemkrat. Iz težav je ekipa s helikopterjem med drugim rešila neprimerno opremljene planince, pohodnike, ki so se poškodovali, pa tudi dve kravi. Sorodno



















