Pod vplivom mamil vozil po zadnjem kolesu in povzročil nesrečo Primorski dnevnik V soboto okoli 22.30 se je na ulici Belveder v Kopru pripetila prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi poškodovali, poročajo Primorske novice. Policisti so ugotovili, da je 20-letni voznik mopeda, doma iz Izole, vozil po zadnjem kolesu v smeri Ukmarjevega trga, pri čemer je izgubil oblast nad vozilom in padel. Po cesti je za njim pripeljal 19-letni voznik električnega skiroja, doma iz Kopra, k ... Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Vladimir Prebilič

Janez Janša

Tanja Fajon