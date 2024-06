Nemški nogometaši so si zagotovili prvo denarno nagrado Sportal Z golom Niclasa Füllkruga v zadnji minuti proti Švici so reprezentanti Nemčiji prejeli tudi prvi bonus na domačem evropskem prvenstvu. Elf je prvi del turnirja z zmagama in remijem končal s sedmimi točkami na vrhu skupine A. Za ta dosežek bo vsak od 26 nemških igralcev od nemške nogometne zveze DFB prejel 50.000 evrov, poroča tiskovna agencija dpa. Sorodno Omenjeni Nemčija

