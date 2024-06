V novih ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih in ranjenih Primorske novice Ruski napadi so na vzhodu Ukrajine terjali najmanj šest smrtnih žrtev, več deset ljudi je ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Še ena oseba je umrla v napadu na regijo Herson na jugu države, v napadu na mesto Odesa pa so bili ranjeni štirje ljudje. Iz regije Doneck ob tem znova poročajo o napredovanju ruskih sil. Sorodno







