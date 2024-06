Po treh skupinskih krajah v trgovskem središču v Šentjernej napoteni dodatni policisti RTV Slovenija V trgovskem središču v občini Šentjernej se je v petek in soboto zgodilo več skupinskih kraj – skupina ljudi je nabrala izdelke s polic in trgovino zapustila brez plačila. Policisti so v soboto izsledili 6 osumljencev, v občini pa so okrepili prisotnost. Sorodno











Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Vladimir Prebilič

Janez Janša

Tanja Fajon