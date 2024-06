Rekordne vrednosti na delniških trgih kljub negotovostim in geopolitičnim tveganjem Dnevnik Prejšnji teden sta S&P500 in Nasdaq Composite dosegla rekordne vrednosti, saj so tehnološke delnice še naprej rasle kljub negotovostim glede gospodarskih obetov in znižanja obrestnih mer s strani Ameriške centralne banke (Fed).