Vrste in jeza čakajočih naraščajo, javna uprava naj bi bila servis občanov Svet 24 Stavka zaposlenih na upravnih enotah je povzročila zelo dolge vrste čakajočih. Za nujne opravke, kot je naročilo osebnega dokumenta, prijava spremembe prebivališča, podaljšanje vozniškega dovoljenja itn. ljudje čakajo uro, dve ali tudi več. Seveda to povzroča jezo, razočaranje in ogorčenje – ne le proti stavkajočim, tudi proti aktualni vladi.



