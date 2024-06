Najdeno truplo, identiteto še ugotavljajo Lokalec.si Gasilci so danes ob 8.43 na prošnjo policije v Ljubljani začeli iskanje pogrešanega starejšega moškega. Policijski helikopter je ob strugi Ljubljanice pri Fužinskem gradu opazil truplo, gasilci pa so ga potegnili iz reke, poroča regijski center za obveščanje Ljubljana. Na policiji trenutno poteka postopek ugotavljanja identitete trupla. Kot so sporočili s centra za obveščanje so gasilci najprej s ... Sorodno













