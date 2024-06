Julian Assange priznal krivdo za zaroto za širjenje zaupnih informacij in dosegel dogovor z ameriškim ministrstvom za pravosodje topnews.si Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je dosegel dogovor s pravosodnim ministrstvom ZDA po katerem se bo izognil zaporni kazni in se bo lahko vrnil domov v Avstralijo, poročajo ameriški mediji. Assange je priznal krivdo za zaroto za širjenje zaupnih informacij o nacionalni obrambi ZDA, poroča Politico. Assange je bil zadnjih pet let v britanskem zaporu in […]... Sorodno