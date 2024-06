Samo Miklavc: Vsa čast fantom in štabu, tako kakovostne igre še niso kazali Sportal "Zagotovo velik velik uspeh naše reprezentance, ne le liga narodov, še uvrstitev na olimpijske igre. Fantje prikazujejo tako kakovostno igro, kot je v preteklosti še niso, pa čeprav so nekateri igralci že v zrelih letih. Vsa čast za ves napredek, ki ni bil narejen na hitro, čez noč, pač pa postopoma. Vse pohvale fantom in strokovnemu štabu za opravljeno," je nad predstavami slovenske odbojkarske r... Sorodno







