Znana so najpogostejša imena novorojenčkov v letu 2023 Svet 24 Prvič v zgodovini se je v Sloveniji rodilo manj kot 17.000 otrok v enem letu, lani se jih je rodilo najmanj doslej, 16.989. Povprečna starost mater, ki so rodile lani, je bila 31,1 leta, povprečna starost tistih, ki so rodile prvič, pa 29,7 leta. Največ dečkov je dobilo ime Luka, največ deklic pa Ema, kažejo podatki statističnega urada.



