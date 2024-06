Sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice so ugodili tožbi Ukrajine in razsodili, da je Rusija zagrešila številne kršitve človekovih pravic na ukrajinskem polotoku Krim, ki ga je leta 2014 zasedla in priključila v nasprotju z mednarodnim pravom. Današnja razsodba se sicer ne nanaša na priključitev, temveč na ravnanje Rusije po njej. Rusija sodb sodišča sicer ne priznava, zato bo vpliv današ ...