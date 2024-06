Silovita nevihta z nalivom nad Tržaškim zalivom Primorski dnevnik Okrog 16.15 je bilo v Trstu slišati grmenje. Gre za silovito nevihto z nalivom, ki je nastala na morju nad Tržaškim zalivom in se od jugovzhoda pomika proti severovzhodu. Trsta verjetno ne bo oplazila, medtem pa se naglo pomika proti Fossalonu ter deloma gradeški laguni. Iz Slovenije medtem poročajo, da ponekod plohe in nevihte ovirajo promet. »Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmera ... Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

