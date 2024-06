#video Otroci v Gazi: 21.000 pogrešanih, vsak dan jih v povprečju deset izgubi eno ali obe nogi Dnevnik Od začetka vojne v Gazi je pogrešanih okoli 21.000 otrok, od katerih so mnogi ostali ujeti pod ruševinami, pridržani ali pokopani v množičnih grobovih, ocenjuje mednarodna nevladna organizacija Save the Children. Združeni narodi pa so danes... Sorodno