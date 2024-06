Z ministrom za obrambo Marjanom Šarcem na prvem uradnem poletu letala C-27J Spartan #foto #video SiOL.net Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na misiji KFOR na Kosovu bodo od zdaj na misijo ali nazaj domov potovali bistveno hitreje, saj je slovensko ministrstvo za obrambo med državama vzpostavilo zračni most. Tega bo omogočalo povsem novo slovensko vojaško transportno letalo C-27J Spartan Martin Krpan, s katerim smo na obisk k slovenskim vojakinjam in vojakom na Kosovo pred dnevom državnosti v d... Sorodno









Omenjeni Kosovo

Marjan Šarec Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Luka Dončić