Nesreča Ogierja, legendardni Francoz in njegov sovoznik v bolnišnici! Ekipa Večkratni svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Ogier in njegov sovoznik Vincent Landais sta med pripravami na prihajajoči reli po Poljski doživela prometno nesrečo in sta trenutno v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Več na Ekipa24.si Sorodno