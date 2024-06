Vesolje: Vzorci kamnin s temne strani Lune že na Zemlji Dnevnik Takole je videti vesoljska raziskovalna sonda po slabih dveh mesecih na poti do Lune in nazaj. To je kitajska sonda Chang'e 6, ki se je včeraj vrnila na Zemljo z vzorci z Lune. Pristajalni modul sonde je pristal na vnaprej določenem mestu v severni... Sorodno









