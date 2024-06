Na protestih proti kenijski vladi in njenim načrtom zvišanja davka so izbruhnili izgredi in spopadi protestnikov s policijo. Ta je uporabila solzivec, aktivirala vodni top in na protestnike, ki so po poročanju medijev prebili policijske barikade in vdrli v parlament, celo streljala. Ubitih je bilo pet protestnikov, 31 pa ranjenih.