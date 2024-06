Slovenci polovico zasebnih potovanj opravili doma, polovico v tujini 24ur.com Na vsaj eno zasebno potovanje se je v prvem letošnjem četrtletju odpravilo 29 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več. Opravili so 1,2 milijona zasebnih potovanj in ustvarili skoraj štiri milijone prenočitev. Polovico zasebnih potovanj so opravili v Sloveniji, med tujimi destinacijami je bila ciljna država najpogosteje Hrvaška. Sorodno