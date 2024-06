Na dražbo izvirna ilustracija naslovnice knjige Harry Potter in kamen modrosti SiOL.net Pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku bodo danes dali na dražbo izvirno akvarelno ilustracijo naslovnice za prvo izdajo knjige Harry Potter in kamen modrosti – knjige, ki je svetu predstavila mladega čarovniškega vajenca z brazgotino strele na čelu in okroglimi črnimi očali. Sorodno