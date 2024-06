Umrl slovenski dramski igralec Lokalec.si Umrl je dramski igralec Borut Alujevič – Lujo, so sporočili iz Združenja dramskih umetnikov Slovenije, poroča Dnevnik. Alujevič je v SLG Celje odigral več kot osemdeset vlog. Nastopal je v filmih in na televiziji. Bil je tudi upravnik celjske gledališke hiše. Leta 2002 je prejel srebrni grb Mestne občine Celje, leto pozneje pa še naziv vitez reda akademskih palm Republike Francije, so še zapisali v Združenju dramskih umetnikov Slovenije. Iskreno sožalje vsem sodelujočim. Sorodno











Omenjeni Celje

Dnevnik

Francija Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Oblak

Robert Golob

Aleksander Čeferin

Nataša Pirc Musar