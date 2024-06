Na južnokorejskem letališču pristal balon s smetmi in iztrebki 24ur.com Južnokorejsko mednarodno letališče Incheon za kratek čas ni delovalo, in sicer zaradi balonov, polnih odpadkov, ki jih je nad to državo poslala njihova soseda Severna Koreja. Začasno so bile zaprte vse tri vzletno-pristajalne steze. Medtem je Severna Koreja izvedla nov poskus izstrelitve rakete, a se je končalo neuspešno, z eksplozijo v zraku, je sporočilo južnokorejsko obrambno ministrstvo.... Sorodno



