Raziskovalci z nemškega inštituta Max Planck so pod vodstvom slovenske znanstvenice Vesne Šrot podrobno raziskali strukturo in kemijsko sestavo zob glodavcev. Njihovo odkritje odpira nove možnosti za izboljšanje zobne nege in zaščite zob tudi pri ljudeh, so sporočili s Fakultete za varstvo okolja v Velenju.

