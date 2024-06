V Črni na Koroškem cenijo Klaro in parašport Ekipa Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite pred paralimpijskimi igrami obiskuje kraje naših paralimpijcev in kandidatov za nastop na paralimpijskih igrah v Parizu med 28. avgustom in 8. septembrom. Na tekmovanju bodo že četrtič igrale tudi naše odbojkarice. Članica reprezentance je tudi 22-letna Korošica Klara Vrabič. Obiskali smo jo v Črni na Koroškem.



