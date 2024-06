Ob polnoči se pričenja štiridnevna popolna zapora Dunajske ceste v Ljubljani Vlada RS Zaradi rušitve severnega dela železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto bo v noči iz 26. na 27. junij vzpostavljena popolna zapora Dunajske ceste, vključno s pločniki in površinami za kolesarje, ki bo trajala do 1. julija 2024 do 5. ure zjutraj. Sorodno











Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Oblak

Aleksander Čeferin

Luka Dončić

Robert Golob