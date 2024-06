Bojan Prašnikar: Nogomet dopušča presenečenja in tudi mi se moramo prepustiti kakšnim Sportal "Velikokrat nismo bili na velikih tekmovanjih. Včerajšnji rezultat oziroma rezultat treh tekem je fantastičen. Prišli smo rundo naprej in tudi na igrišču smo v okviru svojih zmožnosti izgledali zelo solidno," je za Sportal včerajšnjo predstavo Slovenije proti Angliji na evropskem prvenstvu komentiral nekdanji nogometaš, trener in nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Bojan Prašnikar.