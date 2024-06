109. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o lokalnih volitvah, sprejela predlog novele zakona o gospodarskih družbah in določila besedilo predloga zakona o spremembi zakona o invalidskih organizacijah. Vlada se je seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in začela z obravnavo predloga kandidature Tomaža Vesela za člana Evropske komisije. Sorodno









