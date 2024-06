Prijeli 29-letnico, ki je kradla v turističnem kampu na območju Rovinja Primorski dnevnik Hrvaška policija je v torek pridržala osumljenko za več tatvin tujcev v turističnem kampu na območju Rovinja. Med drugim naj bi 29-letnica dvema slovenskima državljanoma odtujila več elektronskih naprav. Ob prijetju so pri osumljenki našli ukradene predmete in manjšo količino prepovedanih drog, je danes sporočila istrska policijska uprava. Rovinjski policisti so osumljenko prijeli, potem ko jo je v ... Sorodno









