Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na ministrskem srečanju držav članic Salzburškega foruma poudaril zavezanost nedavno sprejetemu evropskemu paktu o migracijah in azilu ter opozoril na pomen hitrega odzivanja in prožnosti ob morebitnih zakonskih in drugih vrzelih, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.