Rupar: Ne bomo plačevali lenobe in zanikrnosti te javne RTV! Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si) “Danes smo na vlado in predsednika vlade poslali apel za ukinitev kraje našega denarja, ki se steka v to javno hišo, v javni zavod RTV, od katerega Slovenci nimamo praktično ničesar!” je na novinarski konferenci pred poslopjem RTV dejal vodja upokojenskih protestov Pavel Rupar. V imenu ljudske iniciative “Glas upokojencev” je danes, 26. 6. 2024, ob 17. uri pred pos ... Sorodno