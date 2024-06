Aleksandar Vučić: Albin Kurti me noče videti Dnevnik Na povabilo vodje evropske diplomacije Josepa Borrella sta v Bruselj prišla srbski predsednik Vučić in kosovski premier Kurti. A do pogovorov med njima ni prišlo. Še vedno sta preveč vsak na svojem bregu glede avtonomije kosovskih Srbov in srbskega... Sorodno