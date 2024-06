Papež: Kot družba smo moralno dolžni, da ustavimo proizvodnjo in trgovino z drogami Radio Ognjišče Papež Frančišek je katehezo med splošno avdienco namenil svetovnemu dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki vsako leto poteka 26. junija. Dan je leta 1987 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Letošnja tema se glasi Dokazi so jasni: vlagati moramo v preprečevanje.

Sorodno