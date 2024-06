Lutkovno gledališče Maribor (LGM) bo novembra praznovalo 50 let profesionalnega delovanja, za novo sezono pa napoveduje šest novih predstav, tudi Zvezdico Zaspanko. “Kot vsako leto so naše nove uprizoritve namenjene v prvi vrsti otrokom, nagovarjamo pa tudi mladino in odrasle,” pravi direktorica in umetniška vodja LGM Katarina Klančnik Kocutar. Prva premiera v sezoni 2024/2025 bo že avgusta v okvi ...