To so zadnje informacije glede zdravstvenega stanja poškodovanega otroka Lokalec.si Pred dnevi smo poročali, da je prišlo do nesreče na območju PU Slovenska Bistrica, v kateri je bil udeležen otrok. Prve informacije so bile, da naj bi otroka reševali s potoka, a policija je dejala, da je do poškodb prišlo pri padcu. Obrnili smo se na PU Maribor, kjer so nam dejali, da je otrok v življenjski nevarnosti. Danes smo na PU Maribor preverili, kakšno je stanje otroka in prejeli naslednj ...

Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matjaž Kek

Robert Golob

Tadej Pogačar