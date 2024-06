Varnostnik v trgovini zalotil 10-letno deklico, ki je nabrala za 57 evrov suhomesnatih izdelkov in želela … Lokalec.si V trgovskem centru v Krškem je varnostnik tik pred zapiranjem zalotil 10-letnico, ki si je nabrala za 57 evrov suhomesnatih izdelkov in nameravala iz trgovine brez plačila. Policisti so na policijsko postajo povabili mamo 10-letnice, o dogodku pa bodo obvestili tožilstvo in center za socialno delo.

