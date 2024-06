V Nemčiji je danes v veljavo stopil spremenjeni zakon o državljanstvu, ki omogoča hitrejšo pot do nemškega potnega lista in dvojnega državljanstva. Pridobitev državljanstva bo po novem mogoča že po petih letih bivanja v Nemčiji in ne osmih, kot je veljalo doslej. Vlada je določene pogoje za pridobitev državljanstva sicer tudi zaostrila.