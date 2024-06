Huawei Pura 70 Ultra že dostopen na lokalnem trgu mobile.si Pametni telefon Huawei Pura 70 Ultra z eno-palčnim tipalom glavne kamere in unikatnim mehanizmom premika objektiva, je že dostopen pri lokalnih partnerjih. Beseda »Pura«, ki simbolizira čistost in edinstvenost, za Huawei pomeni začetek novega obdobja, v katerem želijo ustvariti popolnejše uporabniško okolje in s številnimi funkcijami pri uporabnikih spodbuditi domišljijo in navdih.

Sorodno



Omenjeni Huawei

Ultra Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar