Rusija Hrvata, ki se je bojeval za Ukrajino, obsodila na 23 let zapora N1 Petim tujcem je rusko vojaško sodišče naložilo zaporne kazni, ker so se kot vojaški najemniki bojevali na strani Ukrajine. Med obsojenci je tudi Hrvat Vjekoslav Prebeg, ki ga čaka 23 let zapora.

