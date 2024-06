Konferenca v Bruslju o interoperabilni Evropi – SEMIC 2024 Vlada RS Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je nastopila na konferenci pod naslovom Interoperabilna Evropa: od vizije do realnosti, ki jo je v Bruslju organizirala Evropska komisija v okviru belgijskega predsedovanja Svetu EU. Osnovni cilj interoperabilne Evrope je uskladitev in poenotenje pri javnih storitvah, izmenjavi verodostojnih informacij in uporabi podatkov.

