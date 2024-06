V Prekmurju bodo imeli največje steklenjake za pridelavo zelenjave 24ur.com V Dobrovniku so predstavili novo naložbo - največjo cono za pridelavo zelenjave v steklenjakih v Sloveniji. Ta se bo raztezala na 22 hektarjev velikem zemljišču, pridelava pa bo potekala na trajnostno vzdržen način in z uporabo obnovljivih virov energije. Zaključek gradnje prve faze in začetek pridelave je predviden leta 2025 ali 2026.

