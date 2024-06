Izšel je napovednik akcijskega filma, snemanega v Piranu, s superzvezdniško zasedbo Primorske novice V sredo je izšel napovednik težko pričakovanega akcijskega filma s superzvezdniško zasedbo The Union, ki je bil pred dvema letoma med drugim posnet tudi v starem piranskem mestnem jedru. Spomnimo, po piranskih ulicah in strehah, sta se tedaj “podila” Halle Berry in Mark Wahlberg.

Sorodno