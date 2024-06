Bančni regulator združitvi Nove KBM in SKB prižgal zeleno luč: kako se bo imenovala največja banka v Sloveniji? Dnevnik Evropska centralna banka in Banka Slovenije sta izdali dovoljenji za združitev Nove KBM in SKB banke v eno pravno entiteto. Njuna pravna združitev je predvidena 22. avgusta, naslednji dan pa bodo združeno banko preimenovali v OTP banko.

Sorodno