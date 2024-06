Peterle spet zbral člane svoje vlade: prišli so Bavčar, Rupel, Kacin ... Janše pa ni bilo Reporter Člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade so se danes v Ljubljani zbrali na tradicionalnem srečanju. Tedanji premier Lojze Peterle je v izjavi za medije pred začetkom srečanja ocenil, da je bilo v politični kulturi nekoč več dialoga, kulture in sp

Sorodno