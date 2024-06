Italijo bo konec tedna zajel vročinski val, oranžno opozorilo tudi za Trst Primorske novice Italijo bo ta konec tedna zajel nov vročinski val, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Oblasti so za 17 mest po vsej državi izdale oranžno opozorilo, temperature bi se lahko predvsem na jugu povzpele tudi nad 40 stopinj Celzija. Vročinski val naj bi se okrepil v petek in trajal do nedelje.

