Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v petek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Ta je letos za pet evrov višji kot lani, pri čemer so spremenjene tudi meje petih razredov, po katerih se določa pripadajoča višina dodatka, so sporočili z Zpiza.