Ferencvaros, Metz in Bukarešta tekmeci Krima v naslednji sezoni RTV Slovenija Rokometašice Krima Mercatorja so na žrebu na Dunaju dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2024/25. Nastopile bodo v skupini A, v njej so tudi Ferencvaros, Metz, Bukarešta, Storhamar, Nykobing, Podravka Vegeta in Gloria Bistrita.

Sorodno