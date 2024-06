Pravo delo se začenja: bo koalicija spoštovala voljo volivcev? 24ur.com Državna volilna komisija je še uradno potrdila izide evropskih volitev in štirih referendumskih vprašanj, na katerih so volivci odločili štirikrat za. A zdaj se pravo delo za koalicijo šele začne, da bodo voljo ljudi na sicer posvetovalnih referendumih - kot so napovedali - tudi spoštovali. Prihodnji teden se bodo zato vodstva Svobode, SD in Levice glede načrtov, kako in kdaj katero referendumsko...

Sorodno