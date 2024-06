39 ruskih in beloruskih športnikov bo na olimpijskih igrah nastopalo v vlogi nevtralnih športnikov RTV Slovenija Mednarodni olimpijski komite je povabil 22 ruskih in 17 beloruskih športnikov, da lahko nastopijo na olimpijskih igrah v Parizu kot nevtralni tekmovalci, torej brez obeležij svoje države, čeprav so se nekateri med njimi že odločili, da ne bodo sodelovali

