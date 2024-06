Prodaja poslovnih nepremičnin upadla Dnevnik Cene poslovnih nepremičnin so se v letošnjem prvem četrtletju zvišale za 11,5 odstotka. V tem četrtletju so se po znižanju v predhodnem podražile pisarne ter trgovski in storitveni lokali. Število prodaj je medtem močno upadlo in je bilo najnižje po...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Luka Dončić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar