So to države, ki jih Putin še lahko obišče? SiOL.net Ruski predsednik Vladimir Putin je nedavno obiskal Severno Korejo in Vietnam. Ruska invazija na Ukrajino februarja 2022 je zelo okrnila Putinove možnosti potovanja po svetu. Od marca letos, ko je Putin pričakovano znova zmagal na ruskih predsedniških volitvah, je tako obiskal le pet držav, na katere se lahko popolnoma zanese.